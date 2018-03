8. März 2018, 21:56 Uhr Besuch aus St. Marcellin Grafing sucht Gastgeber

Eine größere Delegation aus Saint-Marcellin erwartet Grafing zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft. Jetzt werden Bürger in Grafing gesucht, die die französischen Gäste privat unterbringen. Für die Kontakte zwischen den Bürgern beider Städte habe sich dies als sehr positiv erwiesen. Es seien echte Freundschaften zwischen Familien entstanden. Die Gäste kommen am Donnerstag, 10. Mai, gegen 9 Uhr an, am Sonntag, 13. Mai, starten sie zur Rückreise. Auskünfte im Bureau Saint-Marcellin im Rathaus, Telefon (08092) 703 58.