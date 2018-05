31. Mai 2018, 21:50 Uhr Bauen in Kronacker Perspektive für Einheimische

Hohenlinden - Der Gemeinderat hat dem Erlass einer Außenbereichssatzung für den Ortsteil Kronacker zugestimmt und damit bauwilligen Einheimischen eine Perspektive aufgezeigt. Kronacker mit der 1250 Jahre alten schmucken Kirche war vor der mit der Postlinie verbundenen Bedeutung Hohenlindens das Herz der Gemeinde. Immer wieder haben in den vergangenen Jahren Bürger aus dem Ortsteil Bauanträge gestellt, die abgelehnt wurden. Um zu vermeiden, dass Familien zerrissen werden, weil die Kinder aus dem Ort wegziehen müssen, hat die Gemeinde nun in enger Abstimmung mit dem Landratsamt eine Außenbereichssatzung erstellt. "Wir haben den Umgriff in Absprache mit dem Landratsamt angepasst", berichtete Geschäftsleiterin Martina Baumann nun dem Gemeinderat. Der beauftragte Planer wird in den nächsten Wochen die Außenbereichssatzung ausarbeiten.