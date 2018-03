1. März 2018, 22:10 Uhr Bauarbeiten auf der Stammstrecke Endstation Ostbahnhof

S-Bahn-Nutzer auf den Linien S 2 und S 6 müssen in den kommenden Monaten die Fahrpläne genauer studieren, jedenfalls dann, wenn sie noch spät oder schon sehr früh unterwegs sind: Wegen Vorbereitungsarbeiten zum Bau der zweiten Stammstrecke haben die Züge aus der Region in etlichen Nächten bereits am Ostbahnhof Endstation. Auch wer Richtung Ebersberg oder Markt Schwaben will, muss gegebenenfalls umsteigen. Die Bauarbeiten auf der Stammstrecke beginnen in der Nacht vom 2. März und dauern bis zum 6. Juli. Gesperrt ist die Stammstrecke jeweils von 22.40 bis um 4.40 Uhr für fast alle S-Bahn-Linien. Lediglich die Züge der S 8 fahren auch in dieser Zeit durch die Stammstrecke. Vor allem im Juni gilt diese Regelung mit einzelnen Ausnahmen für fast alle Nächte, zwischen März und Mai ist ungefähr die Hälfte der Nächte betroffen. Nähere Informationen zu den Sperrzeiten gibt es im Internet unter www.s-bahn-muenchen.de/baustellen.