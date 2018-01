14. Januar 2018, 21:48 Uhr Baldham Wegweisende Technik









Feedback

Fortbildung beim "Chorverband Region Münchener Osten"

Seit Jahren bietet der "Chorverband Region Münchener Osten" immer wieder weiterführende Angebote zur Verbesserung von Stimmsicherheit und Stimmqualität. So wurden die beiden Musikprofessoren Karl Suttner und Max Frey jeweils für interessante und bestens besuchte Chorseminare engagiert. Nun ist es Martin Baumann, Vorstandsmitglied des Chorverbands, aufgrund der großen Nachfrage gelungen, erneut die sehr gefragte Musikpädagogin Alexandra Ziegler für eine Fortbildung in der seit einigen Jahren bereits sehr erfolgreichen "Complete Vocal Technique" (CVT) zu gewinnen. Dieses Seminar findet am 10. März von 10 bis 17 Uhr im Pfarrsaal Maria Königin in der Brunnenstraße 1 in Baldham statt.

CVT wurde von der Stimmforscherin Cathrin Sadolin entwickelt und gilt seit Jahren als Erfolgsrezept der skandinavischen Pop- und Jazzchöre. Mit der neuartigen Einteilung der Stimme in vier Modes wird eine Gesangstechnik klar verständlich und auch auf stimmschonende Weise vermittelt. Chorleiter und Sänger finden darüber in den Proben schnell und effektiv zum gewünschten Klangergebnis. Der Erfolg von Chören wie Vocal Line aus Aarhus oder Vox North aus Aalborg beruht nicht zuletzt auf der Anwendung dieser Gesangstechnik aus Dänemark. Die Anwendung dieser Technik ist auch bei den erfolgreich teilnehmenden Chören beim zuletzt im November 2017 stattgefundenen Bayerischen Musikwettbewerb Standard geworden.

Alexandra Ziegler leitete nach Studium der Musik- und Theaterpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität 16 Jahre Pop- und Jazzchöre in München, schloss erfolgreich weiterführende Lehrgänge zur Stufe B an der Bundesakademie Wolfenbüttel ab und erwarb 2012 des Diplom als autorisierte Lehrerin für CVT. Im eigenen Studio in Frankfurt sowie bundesweit arbeitet Alexandra Ziegler als Workshopdozentin für Stimmbildung für Chöre und bei Kursen an mehreren Universitäten.

Anmeldungen sind formlos per E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an 2.chorleiter@chorverband-more.de möglich. Gleichzeitig sollte die Anmeldegebühr - 20 Euro für Mitglieder der Bayerischen Sängerbundes, 30 Euro für externe Teilnehmer - bis zum 4. März auf das Konto mit IBAN DE22 7025 0150 0000 467969 und BIC BYLADEM1KMS mit der Angabe "Gebühr Fortbildung am 10.3.2018 für Teilnehmername" überwiesen werden. Ein Anspruch auf Rückerstattung besteht nur bei Ausfall der Fortbildung oder bei rechtzeitiger Abmeldung vor dem 25. Februar.