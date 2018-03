14. März 2018, 22:14 Uhr Baiern Sterne und Trompeten

Die Bairer Musi lädt am Freitag und Samstag, 16/17. März, um 20 Uhr zum Frühjahrskonzert in ihr Vereinsheim. Auf dem Programm stehen Querschnitte aus dem Musical "Das Phantom der Oper" und der Filmmusik von "Game of Thrones", der Konzertmarsch "Pomp & Circumstance", das Largo aus Dvoracs "Neuer Welt", ein Tongemälde namens "Momentum" sowie in "Trompetensterne" ein Solostück aus dem Repertoire der Egerländer Musikanten. Dazu gibt es freilich Polka, Walzer und Marsch. Zur Probenarbeit gehörte auch ein Fortbildungstag mit dem Dirigenten des Bundeswehrmusikkorps, Oberstleutnant Karl Kriner, bei dem die Bairer Musikanten ihre Konzertstücke noch einmal vertiefen konnten. Das Vereinsheim gegenüber der Antholinger Kirche wird um 18.30 Uhr geöffnet und bietet bei Hunger und Durst probate Gegenmittel.