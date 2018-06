12. Juni 2018, 22:16 Uhr Ausstellung Skulpturen aus Holz

SZ-Fotograf Christian Endt zeigt in Hohenthann Arbeiten zum Thema Bäume

Mehr als 2000 Jahre auf dem hölzernen Buckel hat wohl dieser Olivenbaum, den der Ebersberger Fotograf Christian Endt auf einem seiner Streifzüge im Süden entdeckt hat. (Foto: Christian Endt)

Holz wie in fließenden Bewegungen von unsichtbarer Hand gestaltet, sorgsam gefaltet - das zeigen die Bilder von Christian Endt, die derzeit im Gasthaus Hinterholzer in Hohenthann zu sehen sind. "Ich liebe Holz", sagt der SZ-Fotograf, deswegen sei er bereits seit vielen Jahren immer auf der Suche nach besonders schönen Bäumen. Nicht nur in Bayern, sondern in ganz Europa. Natürliche Skulpturen sind diese mächtigen Gewächse für ihn, Kunst eines übermenschlichen Schöpfers also. Außerdem faszinierend findet Endt, dass viele Bäume aus menschlicher Sicht der Ewigkeit nahekommen. Den hier gezeigten Olivenbaum etwa schätzt er auf 2000 Jahre, so mancher knorrige Kollege sei noch älter: "Was die schon alles überdauert haben!"

Im Gasthaus Hinterholzer sind nun bis Ende September lauter Schwarz-Weiß-Fotografien von Endt zu sehen, sie alle zeigen Bäume aus Italien und Spanien. "Per Zufall bin ich hier gelandet", erzählt Endt, "das ist eine faszinierende Kneipe. Aber die Wände waren viel zu kahl." Wirt Bernhard Hinterholzer freilich freut's, dass seine Gäste nun nicht nur italienische Küche und Pizza, sondern auch Bilder aus dem Süden genießen können.