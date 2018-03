5. März 2018, 22:01 Uhr Ausstellung in Zorneding Aus grau und schwer wird bunt und leicht

Fotos im Zornedinger Rathaus zeigen, wie Franz Leonhard Schott Steine in Balance bringt und so für den Moment beeindruckende Skulpturen schafft.

Der ehemalige Restaurator Franz Leonhard Schott aus Zorneding hat ein neues Projekt: Er bemalt Steine aus der Isar

Von Heloise Olufs, Zorneding

2014 an der Isar. Der Restaurator Franz Leonhard Schott aus Zorneding beobachtet einen Mann, der vom Wasser angeschwemmte Steine bemalt. "Willst du auch mal?", fragt er. Eigentlich hätte Schott "nie Steine bemalt", das sei für ihn gewesen, "wie wenn eine Jungfrau zum Kind kommt". Trotzdem willigt er ein, denn was ist schon dabei? Die Aufmerksamkeit der Passanten lässt ihn dann aber hellhörig werden. Eine Gruppe von Beobachtern bildet sich um die beiden Männer - und "am Ende wollte jeder einen Stein haben", berichtet Schott. Was diese Faszination ausmacht, kann man nun im Rathaus Zorneding sehen, wo Schott sein Stein-Projekt in einer Ausstellung vorstellt.

Nach der Begegnung an der Isar bemalt der Zornedinger weiter Steine, weil er es als beruhigend empfindet, viel Herzblut steckt er aber noch nicht hinein. Das soll sich bald darauf ändern, als Schott einem blinden Mann begegnet. Der Künstler, der immer einen bemalten Stein in der Tasche hat, denkt sich: "Was der wohl fühlt, wenn er diesen Stein in der Hand hat?" Der Blinde stellt fest, dass ihn "irgendetwas berührt, vielleicht eine Geschichte, ein Märchen". Dieses Schlüsselerlebnis, wie Schott es nennt, inspiriert ihn zutiefst, denn er realisiert, dass das Bemalen den Steinen, die Jahrtausende alt sind, eine Geschichte verleiht, die dann weitergegeben werden kann. "Das treibt mich ungeheuer an."

Seitdem hält Schott kaum noch etwas von seiner Arbeit ab. Ungefähr drei Tage dauere das Bemalen eines Steins. Meist benutzt Schott Filzfarben, wobei das Wichtigste sei, dass "die Farbe die Oberfläche nicht verändert", weswegen Pigmente ausgeschlossen seien. Außerdem muss man "mit dem Stein arbeiten, nicht gegen ihn" erklärt der Künstler. "Man muss sich seiner Form anpassen. Das braucht Zeit, und man weiß nie genau, wie es endet." Die Frage, ob sich Aspekte seiner ehemaligen Restaurationsarbeit in dem Projekt widerspiegeln, bejaht Schott. Es sei "vor allem dieses ungemeine Erfordernis an Konzentration", denn fürs Bemalen der Steine sei "Millimeterarbeit" erforderlich. Dennoch sei der "Verstand hier eher ein Feind", es brauche "kreative Losgelassenheit". Für die Arbeit als Restaurator hingegen - etwa am berühmten "Goldenen Rössl" oder an den Sprüngli-Gläsern - sei der Intellekt unerlässlich gewesen.

Mittlerweile hat Schott viel ausprobiert. Auf Steine jeder Größe hat er Gesichter, Beine, Symbole und Muster gemalt und gezeichnet, manchmal schreibt er auch Worte darauf. Nun sind seine Werke bis 6. April im Zornedinger Rathaus ausgestellt. Neben den Steinen, die in einer Vitrine liegen, hängen auch Fotos. Sie untermauern bildhaft, dass Schott manchmal sogar einen Schritt weitergeht: Dann legt er Steine von Melonengröße aufeinander und versucht, "ihre Balance in der Vertikalen" zu finden. Dabei benutzt er weder Kleber, noch Schnüre - das Resultat sind beeindruckende Skulpturen.

Generell staunt man nicht schlecht: Zuerst einmal sind es die Farben, die leuchtend und kräftig sofort ins Auge springen. Sie erinnern sehr an die Gemälde Franz Marcs, eines von ihnen hat Schott übrigens auch schon mal restauriert. Außerdem sind es vor allem Kontraste, die auffallen: Die Steine sehen durch ihre glatte Oberfläche weich aus, gar nicht so, als handle es sich hier um eines der härtesten Materialien der Welt. Auch spiegelt sich in den Balance-Fotos nicht die Schwere wider, die Steinen eigentlich innewohnt, vielmehr scheint es, als würden sie vor Leichtigkeit schweben.

Zur Isar hat Schott immer noch eine enge Beziehung, seine Mal-Steine nimmt er stets von dort her. "Ihre Form ist einfach einzigartig", sagt er, aufgrund der jahrelangen Berührung mit dem Wasser. Daher auch der Name der Ausstellung: "Meer Stein".