7. März 2018, 22:01 Uhr Außenspiegel abgefahren Lkw verursacht Unfall und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pliening und Markt Schwaben ereignet hat. Der Lkw war in Richtung Pliening unterwegs und kollidierte auf Höhe der Bushaltestelle Geltinger Au mit der vorderen linken Ecke seines Pritschen-Aufbaus mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wobei die Polizei vermutet, dass der Fahrer den Zusammenstoß möglicherweise überhaupt nicht bemerkt hat. Bei dem Lkw dürfte es sich um einen beigen Lkw bis 7,5 Tonnen mit rotem Streifen zwischen Kühlergrill und Windschutzscheibe handeln. Der Fahrer des Lkw wird gebeten sich mit der Polizei Poing, T. 08121/99170, in Verbindung zu setzen.