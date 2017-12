27. Dezember 2017, 22:12 Uhr Aus dem Polizeibericht Betrunken auf dem Quad









Ohne gültige Fahrerlaubnis, dafür mit zu viel Alkohol im Blut war am Dienstagabend in Poing ein 24-Jähriger auf seinem Quad unterwegs. Das stellte die Poinger Polizei bei einer Verkehrskontrolle fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft eingeleitet. Auch eine 70-jährige Autofahrerin, die am Dienstag kurz vor Mitternacht in Grafing kontrolliert wurde, hatte zu viel getrunken und sich danach ans Steuer gesetzt. Die Rentnerin aus dem Gemeindebereich Pfaffing muss laut Polizei nun mit einem Bußgeldverfahren, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.