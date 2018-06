11. Juni 2018, 22:03 Uhr Aus dem Amtsgericht "Reichsbürger" als Inspiration

Ein 43-Jähriger, der eine Gerichtsvollzieherin bedroht hat, wird zu einer Bewährungsstrafe verurteilt

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Drohbriefe mit Forderungen in Millionenhöhe und Vorwürfe, eine Betrügerin zu sein, dazu noch Versuche, ihr Konto zu plündern: Was eine Gerichtsvollzieherin im Jahr 2016 erlebt hat, würden manche durchaus als bedrohlich empfinden - nicht so die Geschädigte. "Wenn ich ängstlich wäre, dürfte ich den Beruf nicht machen - aber ärgerlich war es schon", erklärte sie nun als Zeugin im Amtsgericht. Dort wurde gegen den Urheber des "Ärgernisses" verhandelt.

Angeklagt waren ein 43-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis und seine 40-jährige Lebensgefährtin. Diese, so versicherte der 43-Jährige gleich zu Beginn der Verhandlung, habe weder von den Drohbriefen noch von dem Betrugsversuch zulasten der Gerichtsvollzieherin etwas gewusst - obwohl das Geld, zweimal 50 000 Euro, auf ein Konto der 40-Jährigen hätte überwiesen werden sollte.

Dieses habe er ohne das Wissen seiner Freundin eingerichtet, sagte der Angeklagte. Er sei nämlich in der Firma der Freundin für das Finanzielle zuständig gewesen, diese habe es nicht so mit den Zahlen. Wie gut sich der Angeklagte damit auskennt, wurde zwar nicht erörtert, den Betrieb aufrecht zu erhalten vermochte er allerdings auch nicht. Vor gut zwei Jahren geriet die Hausmeisterfirma in finanzielle Schieflage, die später vom Angeklagten bedrohte Gerichtsvollzieherin wurde beauftragt, einige Außenstände einzutreiben.

Um sie davon abzuhalten, schickte der 43-Jährige mehrere Briefe mit ähnlichem Inhalt an die Frau. Sie sei nicht legitimiert, bei der Firma zu kassieren, so der Wortlaut in sämtlichen Schreiben. Außerdem wurde ihr bei Zuwiderhandlung mit Schadenersatz gedroht, einmal in Höhe von fünf, ein anderes Mal von sieben Millionen Euro. Die Vorlage für diese Briefe habe er sich von Websites der "Reichsbürger" herunterkopiert, gab der Angeklagte zu. Er beteuerte aber, dass er mit dem Weltbild der "Reichsbürger", die der Überzeugung sind, dass die Bundesrepublik kein echter Staat sei, nichts zu tun habe. Allerdings, auch das gab er unumwunden zu, habe er die bedrohlich wirkenden Schreiben benutzen wollen, um die Gerichtsvollzieherin von seinem Fall abzubringen - was indes nicht erfolgreich war.

Darum ging der 43-Jährige einen Schritt weiter. Er eröffnete ein Firmenkonto im Namen seiner Freundin und versuchte, auf dieses mittels einer Online-Banking-Lastschrift vom Dienstkonto der Gerichtsvollzieherin Geld überweisen zu lassen. Zwei Mal innerhalb einer Woche hätten jeweils 50 000 Euro transferiert werden sollen - die Bank hatte das Geld aber jedes Mal kurze Zeit später zurückgebucht.

Was aber nur einem glücklichen Zufall zu verdanken sei, so die Zeugin. Zu dem Zeitpunkt habe es für das Dienstkonto einen sogenannten Sperrvermerk gegeben, demnach waren keine Abbuchungen per Lastschrift möglich. Der Angeklagte sei nämlich nicht der erste gewesen, der auf die Idee mit der Abbuchung gekommen war. Ohne diesen Sperrvermerk, da war sich die Zeugin sicher, hätte sie selbst bei der Bank eine Rückbuchung veranlassen müssen, der Angeklagte wäre zumindest kurzzeitig in den Besitz des Geldes gelangt.

Dieser selbst dagegen stellte die versuchte Abbuchung lediglich als weiteren Einschüchterungsversuch dar. Wie sein Anwalt ausführlich erläuterte, habe der 43-Jährige gar nicht damit gerechnet, dass die Bank wirklich eine Lastschrift ausführt, ohne die Einwilligung der Kontoinhaberin einzuholen. Dass er sich, egal ob Einschüchterung oder Betrugsversuch, "unmöglich benommen" habe, sei seinem Mandanten aber völlig klar, so der Advokat. Das bekräftigte auch der 43-Jährige, der sich im Gerichtssaal bei der Zeugin entschuldigte, diese nahm die Entschuldigung auch an.

Diese sichtbare Reue des Angeklagten wertete das Gericht zu seinen Gunsten. Dass der versuchte Zugriff auf das Konto aber nur ein Versuch war, diese zu ärgern, glaubte Richterin Vera Hörauf nicht. Weil der Angeklagte zudem bereits wegen Betruges vorbestraft ist, wurde er zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt, dazu muss er 700 Euro an eine soziale Einrichtung spenden. Dass seine Freundin von den Taten gewusst oder sie gar unterstützt habe, sei ihr nicht nachzuweisen, sie wurde vom Vorwurf des Betruges und der Nötigung freigesprochen. Verurteilt wurde die 40-Jährige trotzdem, sie hatte sich 2016 und 2017 zwölf Mal beim Schwarzfahren erwischen lassen, dafür muss sie nun 1400 Euro zahlen. Beide Angeklagte und die Staatsanwaltschaft nahmen das Urteil an.