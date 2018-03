12. März 2018, 22:04 Uhr Aus aktuellem Anlass BN will Baumfällungen dokumentieren

Der Bund Naturschutz im Landkreis möchte massive Baumfällaktionen künftig dokumentieren. Hintergrund sind einige aktuelle Fälle wie die Entfernung eines Bergahorns in Glonn, von dem sich ein Grundstückseigentümer gestört fühlte. Es handelte sich um einen der ältesten und größten Bäume in der Gemeinde. Derartige Fälle würden oft "mit großem Entsetzen" dem Bund Naturschutz mitgeteilt, so Rosemarie Will von der BN-Kreisgeschäftsstelle. "In der Regel ist der Baum, die Allee, das Waldstück bereits abgeholzt, so dass wir keine Maßnahmen dagegen mehr ergreifen können." Dennoch wollen die Naturschützer nun solche Fälle sammeln, sie appellieren daher an die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises, möglichst den genauen Standort und ein Foto vor oder nach der Fällung zu schicken. Die Daten wolle man nutzen "für Diskussionen, Gespräche und Darstellungen über den Baumfrevel". Mitteilungen sind an folgende Adresse möglich: Bund Naturschutz Ebersberg, Lehrer-Schwab-Gasse 2, 85560 Ebersberg, Telefon (08092) 888 71 oder bnkreis-ebersberg@t-online.de.