Ein Neujahrskonzert veranstaltet der neu gegründete Orgelbauverein Aßling an diesem Sonntag, 14. Januar, um 19 Uhr im Pfarrzentrum, Mitterweg 11. "Ich gebe zu, mit der Besetzung des Neujahrskonzerts aus dem goldenen Saal des Musikvereins in Wien kann unser Neujahrskonzert nicht ganz mithalten, mit der Sopranistin Felicitas Weiß ist es uns aber gelungen, eine Sopranistin mit einer wirklich bezaubernden Stimme zu gewinnen, so Christian Suttner, Vorsitzender des Orgelbauvereins und als Pianist Mitwirkender des Konzerts. Felicitas Weiß hat Anfang 2017 ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und Theater München abgeschlossen und ist neben dem Sologesang auch als Stimmbildnerin an der Städtischen Sing- und Musikschule München sowie als Leiterin eines A-cappella-Ensembles tätig. Am Sonntag wird sie einen Querschnitt durch Vokalmusik von der Klassik bis zur Moderne, von Mozart bis Webber, von Oper bis Musical darbieten. "Ich freue mich bereits jetzt darauf, sie am Klavier begleiten zu dürfen und auch ein Duett mit ihr zu singen", so Suttner. Nach der Pause werden die Verantwortlichen über den aktuellen Stand des Vereins und kommende Aktionen berichten. Nach dem Konzert liegen Mitgliedsanträge für Interessierte bereit. Der Eintritt ist frei, es werden aber Spenden gesammelt, die in voller Höhe an den Orgelbauverein Aßling weitergegeben werden.