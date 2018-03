6. März 2018, 21:54 Uhr Arthouse-Film in Grafing Die bayerische "Bridget Jones"

Frida wünscht sich ein Kind. Doch ihre Sehnsucht erfüllt sich nicht; und dann läuft auch noch der Mann davon. Während um sie herum ein regelrechter Babyboom ausbricht, verläuft ihr eigenes Leben vermeintlich rückwärts. Für Kummer bleibt da keine Zeit. Sie ist 36 Jahre alt und der festen Überzeugung: jetzt oder nie. Es muss schnell ein neuer Lebenspartner her. Erst spät merkt Frida, dass die Jagd nach einem perfekten Leben nicht der Weg zum großen Glück ist... Das Grafinger Capitol zeigt in seiner Reihe "Arthouse-Film" an diesem Mittwoch, 7. März, um 20 Uhr "Dinky Sinky", der auf dem Münchner Filmfest 2016 sowohl den Förderpreis Neues Deutsches Kino in der Kategorie "Bestes Drehbuch" sowie den Fipresci-Preis der internationalen Filmkritik gewann. "Dinky Sinky" beobachtet sehr genau und mit viel Sinn für Komik eine Situation, in der sich viele Frauen wiederfinden: Man geht davon aus, dass in Deutschland etwa 1,4 Millionen Menschen ungewollt kinderlos sind. Was das mit den Betroffenen macht, lotet der Film mit großem Einfühlungsvermögen aus. Katrin Röver spielt die Hauptfigur mit viel Wärme und Authentizität. Reservierung unter www.capitol-grafing.de.