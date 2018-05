31. Mai 2018, 21:50 Uhr Arbeitslosenzahlen Viel zu tun

Die Quote sinkt im Mai erneut auf nun 1,8 Prozent

Auf dem Arbeitsmarkt hat sich der Mai als Wonnemonat erwiesen. Sie Arbeitslosenquote ist auf 1,8 Prozent gesungen. Das teilt die zuständige Arbeitsagentur in Freising mit. Damit ist die Quote im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Die Agentur für Arbeit Ebersberg zählte im Mai 2018 insgesamt 1418 Arbeitslose, das waren 39 Personen weniger als noch im April. 631 Frauen und Männer meldeten sich in den letzten Wochen neu arbeitslos. Im Gegenzug konnten 662 Landkreisbürger ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Die Unternehmen der Region meldeten im Mai über 245 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Damit befanden sich insgesamt 1169 offene Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Ebersberg. Konkret handelte es sich dabei um 985 Stellen für Fachkräfte und 184 Arbeitsangebote im Helferbereich.

Auf dem Ausbildungsmarkt bleibt die Lage für Unternehmer eher angespannt. Seit Beginn des Berufsberatungsjahres am 1. Oktober 2017 meldeten die Arbeitgeber 702 zu besetzende Berufsausbildungsstellen im Landkreis. Davon waren im Mai 2018 immer noch 383 Stellen zu vergeben. Im selben Zeitraum machten sich aber auch 592 ausbildungsinteressierte Jugendliche mithilfe der Arbeitsagentur auf die Ausbildungsplatz-Suche. Von ihnen hatten zuletzt 379 Personen bereits eine berufliche oder schulische Perspektive.

Von seiner besten Seite hat sich der Mai auch in den drei anderen Landkreisen Erding, Freising und Dachau im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit in Freising gezeigt. Zum einen zählte die Agentur insgesamt 6431 Arbeitslose und somit 229 Personen weniger als noch im Vormonat. Zum anderen errechnete sich mit einer Arbeitslosenquote von 1,8 Prozent die beste Mai-Quote seit 20 Jahren. Im April 2018 sowie im Mai vor einem Jahr lag die Quote bei 1,9 Prozent. Zuletzt meldeten sich 2596 Personen aus den vier Landkreisen neu arbeitslos. Im Gegenzug haben 2820 Frauen und Männer einen neuen Job gefunden. Der positive Trend bei der Nachfrage nach Arbeitskräften hielt ebenfalls weiter an: Im Mai 2018 informierten die Arbeitgeber in der Region die Arbeitsvermittler über 1090 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Damit befanden sich insgesamt 5174 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Freising. Ein genauer Blick auf die Zahlen verrät, dass die Betriebe vor allem qualifizierte Arbeitskräfte suchten: 4367 der gemeldeten Arbeitsangebote richteten sich an Fachkräfte, lediglich 807 der offenen Arbeitsstellen waren Angebote für Helfer.