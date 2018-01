3. Januar 2018, 21:52 Uhr Arbeitslosenzahlen Konstante Quote









Die Arbeitslosenzahl im Landkreis bleibt weiter konstant. Im Dezember registrierte die auch für Ebersberg zuständige Arbeitsagentur Freising eine Quote von 1,8 Prozent, genauso wie im Vormonat. Demnach fiel der übliche saisonale Anstieg im Dezember relativ gering aus, da im Dezember in den Außenberufen vielfach noch gearbeitet wurde. Im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote bei 2,0. Der Landkreis Ebersberg liegt damit gleichauf mit dem Landkreis Freising mit ebenfalls 1,8 Prozent Arbeitslosen. In Erding sind 1,6 Porzent der erwerbstätigen Bevölkerung arbeitslos, in Dachau 2,0 Prozent. Insgesamt zählt die Agentur für Arbeit im Dezember 6317 Arbeitslose, das sind 91 Personen mehr als im November, jedoch 589 Personen weniger als im Dezember 2016. Im Dezember meldeten sich insgesamt 2595 Personen in allen vier Landkreisen neu arbeitslos und 2486 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Derzeit sind 1351 Personen im Landkreis Ebersberg arbeitslos gemeldet, haben also Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das sind 16 weniger als im Vormonat. Insgesamt als Arbeitssuchende registriert sind 3088 Personen, 158 mehr als im November. 577 Personen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, das sind 31 weniger als im Jahr davor. Leicht gesunken ist die Zahl der offenen Stellen in Ebersberg, Ende November gab es 1072 offene Stellen, aktuell sind es 1023, das ist ein Rückgang von 49 offenen Stellen. In den vier Landkreisen insgesamt befanden sich zum Jahresende 5339 Arbeitsangebote im Stellenpool, im Dezember wurden 1184 neu zu besetzende Arbeitsstellen gemeldet. Die meisten Beschäftigten wurden in den Bereichen Verkehr, Logistik und Schutz, Sicherheit gesucht - 1856 freie Arbeitsplätze. Das produzierende Gewerbe suchte für 1134 Stellen Personal. Außerdem nahm die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten weiter zu.