7. Januar 2018, 22:04 Uhr Arbeitskreis Energie lädt ein Kino gegen Klimawandel









Immer häufiger werden wir mit Schlagzeilen und Bildern im Fernsehen zu Klimafolgen und Umweltschäden konfrontiert. Deutschland verfehlt massiv seine Klimaziele, steigende Meeresspiegel, Extremwetterereignisse, immer mehr Hitzetage, gigantische Sturmschäden, aber auch Plastikmüll in Flüssen und Meeren, Insektensterben. Gleichzeitig gibt es Handlungsoptionen eines jeden Einzelnen. Viele eindrucksvolle Filme greifen die Themen rund um Umwelt- und Klimaschutz auf und liefern fundierte, verständliche Informationen. Hier setzt die Veranstaltungsreihe "Dienstags-Klima-Kino" des Arbeitskreises Energie Oberpframmern an: Jeweils am ersten Dienstag eines Monats werden im Stüberl der Mehrzweckhalle Oberpframmern Filme gezeigt. Der Eintritt ist frei. Für echtes Kino-Feeling gibt es Popcorn und Getränke. Wer mag, kann anschließend das Thema in geselliger Runde diskutieren und vertiefen. Die Veranstaltungsreihe startet am Dienstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr mit dem preisgekrönten Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit" des ehemaligen US-Vize-Präsidenten Al Gore über die globale Erwärmung.

Mehr Informationen zum Arbeitskreis und alle weiteren Termine sind zu finden auf der Homepage unter www.energiewende-oberpframmern.de.