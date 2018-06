12. Juni 2018, 22:16 Uhr Anmeldung beginnt Chance zum Durchstarten

Schloss Zinneberg bereitet Jugendliche auf das Berufsleben vor

Schloss Zinneberg bietet Jugendlichen ohne Ausbildungsperspektive die Chance, ihre Defizite aufzuholen. Auch Schülerinnen und Schülern mit Lernproblemen in der Mittelschule könne hier geholfen werden. Darauf weist die Einrichtung nun in einer Pressemitteilung hin. In den berufsvorbereitenden Maßnahmen werden die Jugendlichen in kleinen Klassen unterrichtet. In verschiedenen Praktika können sie ihre persönlichen Neigungen und Stärken entdecken und dann eine Berufswahl treffen. Auf diese Weise könne der Einstieg in eine "erfolgreiche und fundierte Berufsausbildung" geschafft werden, heißt es.

In Berufsvorbereitungsklassen (BVJ) werden Schlüsselqualifikationen trainiert und ganzheitliche Arbeitsgestaltung praktiziert. Das Praktikum wird von Sozialpädagogen begleitet. Die intensive Berufsvorbereitung schließt ein Bewerbungstraining, Schreiben von Praktikumsberichten und eine intensive Begleitung in Krisensituationen mit ein. Zu diesem Konzept gehört nach Angaben der Einrichtung eine enge Kooperation mit den Eltern durch die Klassenleitung und einer Sozialpädagogin. Die Eltern dürften erfahren, dass ihre heranwachsenden Kinder durch diese intensive Betreuung einen Motivationsschub erlebten und ihre Neigungen entdeckten, verspricht die Einrichtung, die darauf verweist, dass der Erfolg das Konzept dieser Berufsschule bestätigt. Am Ende des Berufsvorbereitungsjahres gehen die Jugendlichen mit dem Mittelschulabschluss, in Einzelfällen auch mit dem Qualifizierenden Mittelschulabschluss von der Schule. Bisher konnten 90 Prozent der Schülerinnen und Schüler an eine Ausbildungsstelle vermittelt werden.

Je nach Neigung können die Mädchen und Buben wählen welche Klasse sie besuchen wollen. Die Berufsschule Zinneberg bietet das BVJ Hauswirtschaft/Gartenbau und das BVJ Gastro/Pflege/Verkauf an. Mit der Wahl einer dieser Klassen hat sich der Schüler oder die Schülerin aber noch nicht auf eine Berufsgruppe festgelegt. Durch das vielfältige Praktikum können sich die Jugendlichen Einblicke in viele andere Berufssparten holen. Seit zwei Jahren bietet die Berufsschule die Weiterbildung zum Betreuungsassistenten im Rahmen der berufsvorbereitenden Maßnahmen an.

Schloss Zinneberg bietet auch Ausbildungsplätze an. Diese werden von der Agentur für Arbeit vergeben. Nähere Informationen zum Berufsvorbereitungsjahr in der Berufsschule Schloss Zinneberg gibt es unter Telefon (08093) 90 87 58 oder unter www.schloss-zinneberg.de.