7. Juni 2018, 22:03 Uhr Am Mittwochabend Hoher Schaden nach Zusammenstoß

Sekundenschlaf könnte nach Einschätzung der Polizei die Ursache für den Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwochabend auf der Staatsstraße 2332 gewesen sein. Ein 20-jähriger Münchner, der von Gelting in Richtung Markt Schwaben fuhr, geriet gegen 19.20 Uhr nach einer Linkskurve auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 51-jährigen Poingers. Beide Unfallbeteiligten wurden laut Polizei nur leicht verletzt, die Fahrzeuge allerdings waren so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Absicherung der Unfallstelle wurde die Feuerwehr alarmiert, welche die Staatsstraße für etwa 45 Minuten sperrte. Da als Unfallursache Sekundenschlaf in Betracht kommt, muss der Unfallverursacher nicht nur mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.