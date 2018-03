20. März 2018, 21:58 Uhr Am Donnerstag Keine Kita-Streiks im Landkreis geplant

Während die Gewerkschaft Verdi für den Donnerstag, 22. März, Streiks in einigen Münchner Kindertagesstätten angekündigt hat, bleibt der Landkreis Ebersberg davon unberührt. Die drei Gemeinde-Kindergärten in Lorenzenberg bei Aßling, die "Sonnenkäfer" in Hohenlinden und das Kinderhaus in Frauenneuharting bestätigten auf SZ-Anfrage, dass in nächster Zeit dort keine Streiks geplant seien. Dazu sehe man in der jeweiligen kommunalen Kita keinen Grund, hieß es: "Wir machen sicher keinen Streik, weil wir gerade sehr zufrieden sind mit der Gemeinde", betonte eine Sprecherin aus Aßling. Die Bezahlung dort sei zufriedenstellend, außerdem sei das Personal erst aufgestockt worden.