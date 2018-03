18. März 2018, 22:03 Uhr Aktion für Klimaschutz Licht aus

Ebersberg beteiligt sich wieder an "Earth Hour"

In Ebersberg gehen wieder die Lichter aus: Zur "Earth Hour" - der 2007 in Sydney erfundenen und mittlerweile weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz - will die Stadt heuer zum fünften Mal ihre Wahrzeichen verdunkeln. Deswegen werden am Samstag, 24. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr am Kirchturm von St. Sebastian und am Rathaus die Lampen ausgeschaltet. Viele Bürger löschen zugleich zuhause oder im Betrieb ihre Lichter.

Wer nicht allein zuhause im Dunkeln sitzen möchte, kommt zum Rathaus und verbringt diese symbolische Klimaschutzstunde gemeinsam mit dem Arbeitskreis Energiewende 2030, der Agenda 21, dem Team des Museums Wald und Umwelt, dem Klimaschutzmanager der Stadt und weiteren Klimaschutz-Engagierten. Ein Wettrennen um Freikarten fürs Museum Wald und Umwelt mit dem Energiefahrrad der Energieagentur und musikalische und kreative Beiträge werden die Stunde ausfüllen.