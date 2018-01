7. Januar 2018, 22:04 Uhr Aktion Der Rest vom Fest









Junge Union sammelt im Landkreis wieder Christbäume

Die Junge Union im Landkreis Ebersberg sammelt auch dieses Jahr wieder in zahlreichen Gemeinden Christbäume ein, um diese umweltgerecht zu entsorgen. Diesen Service bieten die Ortsverbände Vaterstetten, Grafing, Pliening, Ebersberg, Oberpframmern, Markt Schwaben und erstmals auch Aßling am Samstag, 13. Januar, an. Die abgeschmückten Christbäume sollten bereits am Freitagabend an möglichst sichtbaren und gut zugänglichen Stellen abgelegt werden.

Um den Service in Vaterstetten zu nutzen, muss bis Freitag, 12. Januar, für zwei Euro ein Bändchen an einer der Verkaufsstellen erworben werden. Diese sind in Vaterstetten die Autowerkstatt Theo Bader (Dorfstraße 10) sowie in Baldham das Geschäft WM Sport & Trends GmbH (Karl-Böhm-Straße 80). Die Bändchen müssen gut sichtbar an der Baumspitze angebracht werden. Es können nur Bäume eingesammelt werden, die ein Bändchen aufweisen. In Vaterstetten können manche Bäume auch erst Samstag abgeholt werden. Bei Fragen steht Florian Pöhlmann unter Telefon (0176) 55 39 20 44 oder per E-Mail unter florian.poehlmann@ju-vaterstetten.de zur Verfügung. Der Erlös der Aktion kommt wohltätigen Zwecken zugute.

In Grafing können die Bändchen bei Rew, Buchhandlung Braeuer, CreativPalette, Huber Optik, Metzgerei Saißreiner, Carpus TV und beim Käse Ober erworben werden. Das Bändchen kostet drei Euro, der Erlös kommt einer Jugendeinrichtung zu Gute. Sammelgebiet ist das Stadtgebiet, Sackgassen können nicht angefahren werden. Die JU Grafing bittet darum, Sammelstellen zu bilden. Die Bäume werden zu Hackschnitzeln verarbeitet und zur Wärmegewinnung verwendet.