16. März 2018, 17:46 Uhr Ab Freitag, 16. März, 23 Uhr Bahn sperrt am Wochenende Gleise nach Markt Schwaben

Wegen Bauarbeiten gibt es bis Montagfrüh Einschränkungen auf der Linie S 2 bis zum Ostbahnhof. Demnächst wird dieses Prozedere wiederholt.

Im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau der beiden S-Bahnhöfe Riem und Feldkirchen müssen, wie die Bahn mitteilt, an den beiden kommenden Wochenenden zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben Gleise gesperrt werden. Jeweils von Freitagabend, 23 Uhr, bis Montagfrüh um 3 Uhr werden die ausfallenden Züge durch Busse ersetzt.

Die S-Bahnen der Linie S 2 Richtung Innenstadt starten und enden in Riem. Im Osten fahren sie planmäßig zwischen Erding und Markt Schwaben. Zwischen Riem und Markt Schwaben verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. In den Nachtstunden fahren einige Busse auch komplett von Riem bis Erding durch.

Abweichend fahren die S-Bahnen am Samstag, 17. März, und Sonntag, 18. März, jeweils in der Zeit von 9.20 bis 18.15 Uhr nur bis zur S-Bahnstation Berg am Laim. Die SEV-Busse pendeln in dieser Zeit zwischen Berg am Laim und Markt Schwaben. Die Busse halten an allen üblichen S-Bahnstationen. Der Weg zur Bushaltestelle ist ausgeschildert. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse verlängert sich die Reisezeit zwischen Erding und München um rund 20 Minuten.

Die Züge der Südostbayernbahn (SOB) fahren planmäßig zwischen Mühldorf und Markt Schwaben. Zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof fahren SEV-Busse ohne Zwischenhalt. In und aus Richtung Hauptbahnhof sollen die Fahrgäste die S-Bahnen benutzen, wie die Bahn mitteilt. Am Ostbahnhof befindet sich die SEV-Haltestelle an der Friedenstraße auf der Südseite der Gleise. Fahrplaninformationen und die Lage der SEV-Haltestellen finden die Fahrgäste im Internet unter https://bauinfos.deutschebahn.com/bayern.