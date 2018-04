11. April 2018, 19:00 Uhr Dummer Scherz Polizeieinsatz wegen schwarzer Wasserpistole

Es sei ein "Spaß" gewesen, behaupteten die beiden Protagonisten eines Polizei-Großeinsatzes. Ein ziemlich dummer Spaß. Ein Zeuge hatte am Dienstag beobachtet, wie ein Mann in einem Auto am Furtweg in Unterschleißheim einer Frau eine Pistole an den Kopf hielt. Dann brauste der Wagen über Feldwege Richtung Haimhausen. Sieben Streifen der Münchner Polizei, dazu vier Streifen ihrer Kollegen aus Dachau, ein Hubschrauber und ein Spezialeinsatzkommando (SEK) machten sich an die Verfolgung. In Haimhausen war an der Wohnung des Fahrzeughalters, 26, und der Frau, 23, Schluss. Widerstandslos kam der angebliche Täter heraus. Die Waffe lag im Auto - eine schwarze Wasserspritzpistole. Die Polizei wertet den Vorfall als Störung des öffentlichen Friedens.