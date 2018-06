12. Juni 2018, 18:58 Uhr Drähte in der Frucht Polizei seziert verdächtige Avocado

Fünfzig Zentimeter Telefonkabel haben am Montagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Fürstenfeldbruckerin, 33, hatte beim Einkaufen im "Lidl"-Markt in der Schwanthalerstraße zu ihrem Entsetzen etwas entdeckt, was definitiv nicht ins gut sortierte Gemüseregal gehört: eine Avocado , aus der ein Kabel hing. Sie alarmierte die Polizei. Eine Streife inspizierte die verdächtige Beere aus der Familie der Lorbeergewächse und kam zu der vorläufigen Einschätzung, dass von der mutmaßlichen Guacamole-Bombe keine Gefahr ausging. Zur näheren Begutachtung wurde das Gemüse aber auf die Westend-Wache in der Beethovenstraße gebracht. Dort schnitten die Beamten die Avocado fein säuberlich auf und inspizierte noch einmal das Innenleben des Objekts. Doch auch dort fand sich nichts Verdächtiges - grünes Fruchtfleisch, dunkler, holziger Kern, aber keine "abnormalen Fremdkörper", wie es im Polizeibericht heißt. Wann und von wem das Kabel in die Avocado-Schale gesteckt worden war, blieb ungeklärt. Nicht jedoch das weitere Schicksal der Frucht: Sie endete nicht als Dip, sondern im Biomülleimer.