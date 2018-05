25. Mai 2018, 18:52 Uhr Diskussion Das Geschäft mit der Angst

Im "Container Collective" der SZ diskutieren Experten über die Sicherheit in München

Warum ist München sicherer als andere Großstädte? Weswegen fühlen sich viele Menschen dennoch zunehmend unsicher in der Stadt? Über diese Fragen hat SZ-Redakteur Martin Bernstein am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion im "Container Collective" im Werksviertel mit Polizeipräsident Hubertus Andrä, Soziologieprofessor Armin Nassehi und Streetworker Franz Herzog gesprochen. Ein Protokoll.

Polizeipräsident Hubertus Andrä:

Eine Sache will Münchens oberster Polizeichef gleich zu Beginn klarstellen: "Die Polizisten in anderen Bundesländern sind nicht fauler. Es liegt an den Rahmenbedingungen." Ausrüstung und Bezahlung seien in Bayern besser. Auch sozial stehe München gut da, es gebe hier keine "Ghettos". "Wir können mit einer einzelnen Streifenbesatzung in jede Straße der Stadt fahren", sagt Andrä. Es existierten klare Vorgaben: "Es gibt in München keine rechtsfreien Räume, keine besetzten Häuser. Wir haben auch eine ganz andere Rotlichtszene als Hamburg oder Frankfurt." Die Polizei zeige sehr viel Präsenz und reagiere schnell auf Entwicklungen, wie beispielsweise vor Kurzem, als junge Leute im Englischen Garten randalierten. Das Sicherheitsgefühl aber werde vor allem durch Nachrichten geprägt. "Wir werden mit Informationen überschüttet und sind immer weniger in der Lage, sie zu regionalisieren. Ich wurde mal nach einer Vergewaltigung in Freiburg von einer Frau gefragt, ob sie jetzt noch in München joggen kann." Viele Menschen würden Schreckensnachrichten aus aller Welt auf ihr eigenes Leben projizieren.

Streetworker Franz Herzog:

"So wie man hinein schreit, so kommt es auch zurück", sagt der erfahrene Streetworker, der mit Menschen arbeitet, die andere vielleicht als störend oder beängstigend empfinden. Unsicher fühle er sich, wenn überhaupt, nur zur Wiesn oder im Umfeld von Fußballspielen. Übergriffe von Obdachlosen zum Beispiel fänden "meist innerhalb der Szene" statt. "Wenn man mit einem Obdachlosen spricht, muss einem bewusst sein, dass man sich in sein Wohnzimmer begibt. Das muss man respektieren." Rund um den Hauptbahnhof aber habe es "Auswüchse" gegeben, "da musste die Polizei tätig werden". Doch wenn Obdachlose oder Alkoholiker zunehmend von öffentlichen Plätzen verdrängt würden, dann seien sie auch für die Streetworker immer schwerer zu finden. "Die werden fünfmal am Tag kontrolliert - und wir laufen ihnen hinterher." Statt die Menschen nur zu vertreiben, müsse man ihnen helfen, von der Straße wegzukommen. "Die meisten von ihnen haben nichts angestellt, außer dass es sie gibt. Auch diese Menschen sind Bürger unserer Stadt."

Soziologieprofessor Armin Nassehi:

Sicherheit, sagt der Soziologe, sei "etwas sehr fragiles, eine hohe zivilisatorische Leistung". Einerseits herrsche gerade in München ein hohes Sicherheitsniveau, andererseits gebe es aber eine "permanente Thematisierung von Gefährdung" durch Medien und Politik. Nassehi nennt das den "Beipackzettel-Effekt": "Je genauer ich auf Gefahren hingewiesen werde, desto genauer schaue ich hin. Und je genauer ich hinschaue, desto unsicherer werde ich." Zu viel Polizeipräsenz erzeuge Unsicherheit bei den Menschen, es komme auf das richtige Maß an. Angst sei fast immer die Folge von erlebtem Kontrollverlust. Und es sei einfach, daraus Profit zu schlagen. "Die Flüchtlingskrise hat München nicht in Gefahr gebracht, aber die AfD behauptet, das Land verliere die Kontrolle." Zudem schwinde die frühere Selbstverständlichkeit, dass es künftigen Generationen besser gehen werde. "Diese Unsicherheit macht man an Sichtbarem fest, an Sündenböcken." Es sei "erstaunlich", wie leicht man im sicheren Deutschland mit Unsicherheit Politik machen könne.