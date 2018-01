3. Januar 2018, 19:00 Uhr Diskothek P1 Täter leistet Erste Hilfe nach Faustschlag









Feedback

Nach einer ausgiebigen Feiernacht im Club P 1 sind zwei Studenten heftig aneinandergeraten. Einer landete anschließend mit Knochenbrüchen im Gesicht im Krankenhaus. Der andere verhielt sich vorbildlich - aber erst nachdem er zugeschlagen hatte. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, kam es bereits in den ersten Stunden des neuen Jahres zu dem Vorfall. Ein betrunkener 27-Jähriger sei immer wieder negativ im P 1 aufgefallen, indem er andere Gäste wüst anpöbelte. Außerdem starrte er die Freundin eines 19-Jährigen so penetrant an, dass der irgendwann genug hatte und ihn aufforderte, er möge seinen Blick woandershin richten. Zunächst blieb es bei der verbalen Auseinandersetzung. Doch als das Paar den Club gegen sechs Uhr verließ und in ein Taxi stieg, hagelte es erneut Pöbeleien. Daraufhin stieg der 19-Jährige wieder aus und rammte dem 27-Jährigen seine Faust ins Gesicht. Der ging sofort bewusstlos zu Boden. Danach leistete der 19-Jährige Erste Hilfe, rief selbst den Notruf an und gab gegenüber der Polizei sofort zu, dass er es war, der zugeschlagen hat.