29. April 2018, 18:50 Uhr Direktor zieht Bilanz Noch mehr Einsatz nötig

Winfried Nerdinger setzt auf die Vermittlung von Wissen

Interview von Jakob Wetzel

Das NS-Dokuzentrum soll nicht nur dokumentieren, sondern aufklären und sensibilisieren. Zu seinem Abschied mahnt Direktor Winfried Nerdinger zu mehr Einsatz gegen Rechts.

SZ: Rechtsextreme Umtriebe nehmen wieder zu. Kämpft das NS-Dokuzentrum gegen Windmühlen?

Winfried Nerdinger: Im Bundestag sitzt eine Partei mit rechtsradikalen Tendenzen, das ist eine enorme Eskalation. Unsere Aufgabe ist es, dem Rechtsextremismus durch Aufklärung zu begegnen. Das tun wir zum Beispiel in der Dauerausstellung, an deren Ende wir die Besucher mit Rechtsextremismus und Antisemitismus heute konfrontieren. In der ...