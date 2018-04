27. April 2018, 18:50 Uhr Digitalisierung im Klassenzimmer Genügend Lehrer wären wichtiger

SZ-Leser kritisieren eine Elektronik-Euphorie ohne Konzept, weil die zu keiner besseren Bildung führt

"Digitale Ratlosigkeit" vom 23. April:

Digitalisierungs-Geschwafel

Danke für Ihre Recherche, die dem politischen Digitalisisierungs-Geschwafel Fakten entgegensetzt.

Zwei Erfahrungen zur Bestätigung Ihrer Ergebnisse:

Erstens: Wenn man einen komplexen Zusammenhang erklärend entwickeln muss, hat die gute alte Kreidetafel noch längst nicht ausgedient: Während der Dozent an der Tafel das Problem zeichnend entwickelt, schreiben oder zeichnen die Studierenden dies mit einer ihren kognitiven Fähigkeiten adäquaten Geschwindigkeit nach: So überfordert man das Auditorium nicht und, was viel wichtiger ist, man behält dessen Aufmerksamkeit. Powerpoint, Internet et cetera mögen gute Ergänzungen zum Beispiel als Abbildungen oder Animationen sein, als Instrument zur Lehrstoffvermittlung taugen sie nicht: Denn da kommt es auf die Schulung des Mitdenkens an!

Zweitens: Die schlimmste Unterrichtssituation wird durch ein inhomogenes, viel zu großes Auditorium verursacht (Folge: völlig nutzloser Frontalunterricht!).

Fazit: Bevor man viel Geld in eine technisch rasch veralternde Digitaltechnik der Unterrichtshilfsmittel investiert, sollte man erst einmal alle offenen Planstellen mit tauglichen Lehrern besetzen. Prof. Dr. Dieter Häberle, München

Ohne Konzept sinnlos

Der Beitrag fasst sehr gut zusammen, was die Hermann-Gutmann-Stiftung lange bewegt: "Schule neu denken" war das Schlagwort vieler Jahre, und sie wurde neu gedacht. Beim "neu machen" fällt der Abschied vom fest zementierten Schul- und Bildungssystem mitunter jedoch noch recht schwer. Die vielfältigen Bedürfnisse und individuell-unterschiedlichsten Voraussetzungen der uns Anvertrauten werden im traditionellen Unterrichtsrahmen missachtet. Keine Chance für den einen Lehrer oder die eine Lehrerin. Verantwortlich für immer noch viel zu viele Schüler. Verantwortlich für die Erfüllung vorgegebener Lehrplanziele, zeit- und inhaltsgleich für alle. Individuelle Bildung ist in dieser Form kaum möglich.

Und dann noch die digitale Herausforderung. Es wäre fatal, wenn Schulen mit digitalen Medien versorgt werden, ohne dass deren Einsatz konzeptionell geklärt ist. Ohne Neuorientierung der schulischen Bildung würde auch ein technikorientierter Unterricht keinerlei Bildungsfortschritt beinhalten.

Die Hermann-Gutmann-Stiftung setzt sich seit Jahrzehnten für eine Bildungs- und Schulreform ein. Wir haben über 20 Jahre die Einrichtung von Lernwerkstätten gefördert, die das Lernen in die Verantwortung der Lernenden geben. Da wir glauben, auf dem richtigen Weg zu sein, haben wir nun eine Bildungspartnerschaft ins Leben gerufen, die aus 19 auserwählten Bildungseinrichtungen unterschiedlichster Ausrichtung besteht. 13 Grund- und Mittelschulen, 1 Realschule, 3 Gymnasien, 1 Fachakademie für Sozialpädagogik und 2 Universitäten. Die in Ihrem Beitrag vorgestellten Bemühung der Bamberger Universität unter Professorin Ute Schmid sind Teil unserer gemeinsamen Bemühungen. Die Stiftung fördert die Projekte im Zeitraum 2017 bis 2020. Die erwähnte Konzeptionslosigkeit für ein digitales Lernen ist sicher staatlicherseits vorhanden. Es gibt aber neben der Universität Bamberg auch Schulprojekte, denen es gelingt, auf der Basis einer "neuen" Pädagogik auch neue Wege für digitales Lernen zu entwickeln und umzusetzen. Die Ausstattung der Schulen und Kindergärten mit Tablets allein führt nicht zu einer neuen Schule. Rainer Rupprecht, Feucht