26. März 2018, 18:56 Uhr Digitales Angebot Neues Leitsystem für Fußgänger in der City

Zwei Jahre ist es nun her, dass Wirtschaftsreferent Josef Schmid zwei verschiedene Informationsstelen präsentiert hat: Prototypen für ein neues Orientierungssystem für Fußgänger in der Innenstadt. Ganz ausgereift waren die Modelle noch nicht, doch nun sollen sie im Spätsommer vom Wirtschaftsreferat eingeweiht werden. Das Besondere an dem neuen Leitsystem für Fußgänger soll neben dem Umgebungsplan inklusive Richtungsweisern zu Sehenswürdigkeiten ein standortbezogenes digitales Angebot sein, teilte Stadtbaurätin Elisabeth Merk am Montag mit. Die digitalen Angebote können jeweils an den neuen technischen Standard angepasst werden. Die Wegweiser werden zunächst in der Altstadt aufgestellt, bei Bedarf ist eine Ausweitung möglich. Beim geforderten Leitsystem für Fahrradfahrer sieht sich die Stadtverwaltung auch auf einem guten Weg: So wurden einige touristische Radrouten ausgeschildert, zudem haben der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund MVV mit dem Umweltreferat den digitalen Radroutenplaner für den gesamten MVV-Bereich entwickelt.