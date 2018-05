2. Mai 2018, 18:47 Uhr Deutsches Museum Basteln für Fortgeschrittene

Ein knallender Gasmotor, eine ebenso tote wie lebendige Häkelkatze und ein flötender Roboter - die Demonstrationsobjekte für die Welt der Technik auf der Museumsinsel werden in 23 hauseigenen Werkstätten hergestellt und repariert

Von Wolfgang Görl

Wenn die Besucher des Deutschen Museums vor einem Exponat auf einen Knopf drücken, woraufhin sich ein Schwungrad in Gang setzt oder ein Ton erklingt, dann macht das nicht nur Spaß, sondern sie lernen auch was dabei. Per Anschauung erleben sie, wie die Wunderwelten der Natur und der Technik funktionieren. Aber wo kommen die lehrreichen Dioramen und die Demonstrationsobjekte eigentlich her? Um das zu ergründen, muss man in die nichtöffentlichen Bereiche vorstoßen, in ein Labyrinth aus Gängen, die zu den 23 hauseigenen Fachwerkstätten führen. "Diese Werkstätten sind ein großer Schatz des Museums", sagt Elisabeth Knott, die Leiterin der Abteilung Sammlungsunterhalt. Mehr als 100 Fachleute arbeiten hier - Maler, Elektroniker, Schreiner, Modellbauer, Bildhauer -, welche die insgesamt 1700 Demonstrationsobjekte des Museums warten und gegebenenfalls reparieren. Und nicht zuletzt basteln sie auch neue Schaustücke für die Ausstellungsräume. Was sie konstruieren, ist Maßarbeit, und dafür bedarf es genauer Überlegungen: Leicht fasslich soll die Botschaft sein, die die Objekte verkünden; wer damit spielt, sollte sofort verstehen, worum es geht. Und schließlich muss so ein Apparat robust sein, damit er intakt bleibt, wenn ihn täglich zig Besucher in Gang setzen.

In der Modellbauwerkstatt haben sie gerade einen Flötenspieler konstruiert, der künftig in der Dauerausstellung Robotik zu sehen sein wird. Es handelt sich um einen Gipsmann ohne Unterleib, der mit beiden Händen eine Flöte an seinen Mund hält. Die Finger sind über dünne Stangen mit einer Stiftwalze verbunden. Drückt der Besucher auf den Knopf, bewegt die Walze die Finger wie bei einem wirklichen Flötenspieler und eine Melodie erklingt. Was das soll? Nun, es ist - mit modernen Materialien - die Rekonstruktion eines künstlichen Musikers, von dem arabische Handschriften aus dem neunten Jahrhundert nach Christus berichten. "Das sind die Anfänge der Robotik", sagt Feinmechaniker Wolfgang Heinrich. Genau sei zwar nicht überliefert, wie der flötende Roboter funktioniert habe - aber so, wie ihn er und seine Kollegen konstruiert haben, könnte es gewesen sein. Und er funktioniert: keine berauschende Melodie, aber immerhin Wohlklang auf bescheidener Stufe.

In der Bildhauerabteilung sprüht Elisabeth Straßer Baummodelle für ein Diorama mit Haarspray ein.

Wie macht man "Schrödingers Katze", ein Gedankenexperiment aus der Quantenmechanik, anschaulich? Hier die Antwort der Museumswerkstätten.

Die Werkstatt für Medientechnik ist die jüngste Bastelstätte des Museums.

Auch mit Musikinstrumenten, hier mit einer 100 Jahre alte Theorbe, haben es die Fachleute zu tun.

Schreinerin Ulrike Dilling-Widler steht gerade neben einer Holzkiste, die auf den ersten Blick recht gewöhnlich aussieht. Doch das täuscht. Die Kiste veranschaulicht ein Gedankenexperiment aus dem wundersamen Reich der Quantenmechanik, das Kennern unter dem Namen "Schrödingers Katze" ein Begriff ist. Das auf den Physiker Erwin Schrödinger zurückgehende Paradoxon läuft darauf hinaus, dass eine Katze in der Welt der Quantenmechanik zugleich tot und lebendig sein kann. Für den Alltagsverstand ist dies kaum zu fassen - wie also führt man den Besuchern das Gedankenexperiment vor Augen? Mit einer echten Katze zu arbeiten, verbietet sich ja von selbst. Stattdessen haben die Leute von der Modellbauwerkstatt zwei gehäkelte Katzen genommen, die eine ersichtlich quicklebendig, die andere ersichtlich mausetot. Hinzu kommen ein Hammer, eine Blausäure-Phiole und ein Zufallsgenerator. Der bestimmt, in welchem Zustand die Katze gerade zu sehen ist. Fantasie braucht man dennoch - ist ja auch ein Gedankenexperiment.

In der Elektrowerkstatt hat Holger Wiegel gerade ein Modell konstruiert, das zeigt, wie ein Satellit im All gesteuert wird. Eines Tages wird das Ding in der Abteilung Raumfahrt zu bewundern sein, und der Besucher kann per Knopfdruck den Steuerungsvorgang nachvollziehen. Aber auch Reparaturen gehören zu den Aufgaben, die die Elektroniker zu bewältigen haben. Zurzeit haben sie es mit dem Modell eines Flugzeugschleppers zu tun, dessen alte Elektronik nicht mehr so recht funktioniert hat. Sie wird komplett erneuert, defekte Mikroschalter beispielsweise werden durch elektronische Bauteile ersetzt. "Die Arbeit hier ist fantastisch", schwärmt Wiegel. "Man hat dauernd etwas Neues, und jeden Tag wird man neu gefordert."

Er läuft wieder: Der Otto-Motor aus den 1860er-Jahren.

Der Flötenspieler - das technische Prinzip des künstlichen Musikers folgt Vorbildern, die im neunten Jahrhundert im arabischen Raum erdacht wurden.

Der gläserne Mensch, ein Demonstrationsobjekt zur Strahlenbelastung.

Egal, in welcher Werkstatt man sich umschaut: Überall fertigen geschickte Hände Einzelstücke, die in die Geheimnisse von Wissenschaft und Technik einführen. In der Werkstatt für Medientechnik tüfteln sie an einem Demonstrationsobjekt, das die Funktion des menschlichen Herzens anschaulich macht. In einem schwarz ausgekleideten Guckkasten ist die Projektion eines Herzens zu sehen, die den Besuchern eine Ahnung vermittelt, wie das Organ funktioniert. Auch einen "gläsernen Menschen" gibt es, an dem der Besucher per Berührung eines Touchscreen erkunden kann, welche Strahlenbelastung etwa eine Flugreise, ein Reaktorunfall oder eine Röntgenuntersuchung mit sich bringen. Für den Ausstellungsbereich "Schrift - Bild - Code" haben die Museumsbastler unter anderem ein Diorama fabriziert, das in einem düsteren Kriegsszenario zeigt, wie Wehrmachtssoldaten mit der Chiffriermaschine "Enigma" hantieren. Wie so vieles in diesen Werkstätten, ist auch dieses Schaubild ein Ergebnis von Teamarbeit.

In der Abteilung Maschinenrestaurierung brummt ein Motor, dazu knallt es, als würde jemand Pistolenschüsse abfeuern. Der Lärm kommt vom Otto-Gasmotor Nummer 7, der in den 1860er-Jahren gebaut wurde. Etwa vierzig Jahre stand das historische Stück im Depot, es war - möglicherweise infolge des Krieges - beschädigt und lief nicht mehr. "Wir haben es komplett zerlegt, entrostet, gereinigt und wieder zusammengebaut", erzählt Fluggerätemechaniker Stefan Zach. Und siehe da: Der alte Motor läuft wieder. Zach dreht das Gas auf, mit einem Feuerzeug erfolgt die Zündung, dann dreht er am Schwungrad, und der Motor rattert los. Rhythmisch wird die Zahnstange hochgeschleudert, sie ist es, die den Knall erzeugt. Wer mit dieser Kraftmaschine in einer Fabrik gearbeitet hat, dürfte aber bald taub gewesen sein. Deshalb wird der Motor nicht unentwegt im Museum laufen.

Wer hinter die Kulissen des Deutschen Museums schauen möchte, hat beim "Tag der offenen Werkstätten" am Samstag, 5. Mai, Gelegenheit dazu. Von acht Uhr an bietet das Museum Führungen durch die Werkstätten, jeweils zur vollen und zur halben Stunde. Die letzte Führung ist um 16 Uhr.