25. März 2018, 18:56 Uhr Demonstration "Es kann überall passieren"

Mehr als 300 Teilnehmer protestieren gegen Waffengewalt in den USA

Die amerikanische Gruppe "Democrats abroad" hat zu einem Lauf vom US-Konsulat über den Odeonsplatz bis zum Max-Joseph-Platz geladen. (Foto: Florian Peljak)

Die Familie Feldman hat sich aufgeteilt am Samstag. Die jüngste Tochter Erika läuft in Washington mit beim großen zentralen "March for our lives". Sie ist 16 und war beim Amoklauf am 14. Februar in Parkland in der betroffenen Schule. Sie blieb unverletzt, 17 Menschen starben. Rachel, 21, ihre ältere Schwester, steht am Samstagnachmittag auf dem Max-Joseph-Platz in der Sonne und wird von 300 Teilnehmern der Demonstration bejubelt. Die amerikanische Gruppe "Democrats abroad" hat zu einem Lauf vom US-Konsulat über den Odeonsplatz bis zum Max-Joseph-Platz geladen und mehr Teilnehmer als erwartet sind gekommen. Sprecherin Sarah Carr schätzt, dass etwa 200 von ihnen Amerikaner sind, 100 Deutsche. Und die hören nun Rachel Feldman zu, die in Utrecht studiert, gerade von ihren Eltern aus Parkland besucht wird und eine Europa-Reise unternimmt. Feldman sagt: "Parkland ist eine so schöne Stadt. Ich kenne zwar auch einige, die Waffen besitzen, aber Parkland wurde ja gerade erst zu sichersten Stadt in Florida gewählt. Als ich das gehört habe, dachte ich: Wenn es hier passiert, kann es überall passieren."

Während weltweit an Hunderten Orten und in Washington mehrere Hunderttausend demonstrieren, ergreift Rachels Vater das Wort. Er erzählt, wie seine Tochter ihm aus dem Klassenzimmer schrieb, er sofort ins Auto sprang und auf dem Highway die Kolonnen der Spezialkräfte sah, die Krankenwagen, alle auf dem Weg zur Schule seiner Tochter. Der Applaus ist lang und eher leise, als ob die Teilnehmer versuchen, gleichzeitig zu klatschen und sich das Gehörte vorzustellen.