8. Januar 2018, 21:46 Uhr Damals in der Zeitung 9. Januar 1918









Es herrscht Krieg, es ist kalt und in München ist die Energieversorgung gefährdet, die Menschen sind verärgert.

Die Kälte hält an, ein Kriegsende ist nicht in Sicht, und so wird die gefährdete Energieversorgung Münchens zum immer wichtigeren Thema. In der Nachbarstadt Pasing drohte bereits ein kompletter Ausfall des Gaswerks, der erst in letzter Minute dank neuer Kohlenlieferung habe abgewendet werden können, berichten die Münchner Neuesten Nachrichten (MNN). Zudem gibt es am 9. Januar eine Krisensitzung im Rathaus, bei der es ausschließlich um die Kohlenversorgung der Stadt geht - und bei der auch deutliche Kritik an der Wirtschaftspolitik des Reiches geübt wird: Es machten sich nun die Folgen bemerkbar, dass die zuständigen Stellen "sich seinerzeit dagegen ausgesprochen haben, dass für München rechtzeitig Vorräte angehäuft werden". Nicht nur der Kohlenmangel an sich sei ein Problem, auch die Logistik: Wegen des Kriegs fehle Personal für Fuhrwerke, der viele Schnee mache die Lieferungen noch schwieriger. Der Magistrat habe deshalb eine Reihe von Maßnahmen zum Sparen von Heizmaterial diskutiert, unter anderem auch, ob im Winter nicht komplett auf Feuerbestattungen verzichtet werden solle, schreiben die MNN. Immerhin fahren die Straßenbahnen wieder, die wegen Strommangels in den Tagen zuvor ihren Betrieb drastisch reduzieren mussten. Die Münchner Bürger werfen laut MNN dem städtischen Elektrizitätswerk vor, die Situation falsch eingeschätzt und viel zu spät über die Einschränkungen informiert zu haben. München mit seinen vielen Vororten und seinem "weitausgreifenden Burgfrieden" brauche aber dringend ein funktionierendes Straßenbahnsystem.