7. Januar 2018, 22:02 Uhr Damals in der Zeitung 8. Januar 1918









König Ludwig III. feiert seinen 73.Geburtstag mit allem royalen Pomp, der Bayern noch zur Verfügung steht

München hat ein bemerkenswertes Feiertagswochenende hinter sich. Während in Russland der Bürgerkrieg tobt und das Zarenreich zerfällt, während auch in Berlin die Sozialdemokraten das Selbstbestimmungsrecht der Völker proklamieren, wird in der königlich-bayerischen Residenzstadt gefeiert, als wäre die monarchische Welt völlig in Ordnung. König Ludwig III. feiert am 7. Januar seinen 73. Geburtstag mit allem royalen Pomp, der Bayern noch zur Verfügung steht: Geburtstagsempfänge in den "Reichen Zimmern" der Residenz, Parade vor der Allerheiligenhofkirche, dazu ein Festakt im Odeon, veranstaltet vom Wehrkraftverein, mit Ständchen von Opernsängern und eigens für des Königs Festtag komponierten Liedern. Ludwig III. spricht bei der Parade zwar von Hoffnung auf Frieden im Osten, wo in Brest-Litowsk Verhandlungen mit Russland laufen, lässt aber keine Zweifel am Sinn des Kriegs. Deutschland sei von allen Seiten überfallen worden, werde aber auch "unserem neuen Feind, den Amerikanern, gegenüber siegreich sein". "Seine Bayern" ruft Ludwig dazu auf, dafür ihre "Schuldigkeit zu tun und neue Ehren an ihre Fahnen zu heften. Gott befohlen!" Die Münchner Neueste Nachrichten (MNN) drucken eine ganze Seite mit Ernennungen ab, die der Monarch aus Anlass seines Geburtstags vorgenommen hat. Münchens gehobene Gesellschaft ergötzt sich also immer noch an königlichen Titeln und der Nähe zum Königshaus - das zehn Monate später aus Angst vor der Revolution sang- und klanglos die Stadt verlassen und die Monarchie endgültig beerdigen wird.