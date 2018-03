1. März 2018, 22:10 Uhr Zu wenig Interessenten Suche nach Kandidaten für das Schöffenamt

Die Gemeinde Pfaffenhofen sucht fast schon verzweifelt noch zwei Schöffen. Derzeit werden in allen Gemeinden Vorschlagslisten zur Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 erarbeitet. In Pfaffenhofen allerdings ist die Nachfrage besonders gering ausgefallen. Deshalb wendet sich die Gemeindeverwaltung mit einem zweiten Aufruf an die Pfaffenhofener. Den entsprechenden "Bewerbungsbogen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste" gibt es während der Geschäftszeiten im Rathaus. Er steht auch als Download auf der Homepage www.pfaffenhofen-glonn.de bereit. Die Zeit drängt: Bewerbungen müssen bis zum 7. März eingehen.