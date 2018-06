18. Juni 2018, 21:52 Uhr Zu betrunken für den Alkoholtest Polizei stoppt mehrere betrunkene Autofahrer

Ein 29-Jähriger ist mit seinem Pkw in der Nacht auf Montag gegen 1.40 Uhr Dachau in der Augsbuger Straße gegen zwei Bäume gefahren. Wie die Polizei berichtet, wollte er nach rechts in den Bürgermeister-Zauner-Ring abbiegen. Dabei kam er von der Straße ab. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 2,1 Promille. Die Polizisten nahmen ihm seinen Führerschein weg. Das Auto war total beschädigt, genau so wie einer der Bäume. Diesen musste die Einsatzkräfte der Dachauer Feuerwehr beseitigen.

Kurz zuvor, gegen 0.30 Uhr landete eine 31-Jährige aus Markt Indersdorf mit ihrem Auto in Weichs auf der Freisinger Straße im Seitengraben. Auch sie hatte etwas getrunken und 1,86 Promille im Blut. Auch sie musste ihren Führerschein abgeben.

Bereits am Sonntag gegen 17.30 Uhr stoppte die Polizei in Dachau einen 66-jährigen Autofahrer. Bei ihm war ein Atemalkoholtest nicht möglich, da er laut Polizei zu betrunken war. Seinen Führerschein ist er los.