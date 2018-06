5. Juni 2018, 21:51 Uhr Zeugen gesucht Schlägerei bei Jazz in allen Gassen

Die Polizei Dachau sucht Zeugen einer Schlägerei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Dachau. Nach dem Jazz-in-allen-Gassen-Festival kam es gegen 0.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße zu einer Schlägerei. Ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Dachau wurden demnach von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt. Die beiden Täter werden von den Angegriffenen als etwa 1,90 Meter groß beschrieben. Der eine soll dunkelhäutig gewesen sein, der andere wird als südländisch beschrieben. Sie waren in Begleitung von zwei weiteren unbeteiligten Personen. Der verletzte 23-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Dritter Orden in München gebracht, der 25-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Nähere Informationen zum Tathergang teilt die Polizei nicht mit. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08131/561-0.