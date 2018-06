6. Juni 2018, 17:34 Uhr Zeugen gesucht Jugendliche attackieren Fußgängerin

Drei Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Dachau eine 46-jährige Dachauerin angegriffen. Wie die Polizei berichtet, fuhren die drei jungen Männer mit ihren Fahrrädern auf dem Bürgersteig. Dort war die 46-Jährige zu Fuß unterwegs. Während zwei Radler an ihr vorbeifuhren, prallte der dritte mit seinem Vorderrad gegen den rechten Fuß der Dachauerin. Diese verletzte sich leicht am Unterschenkel. Sie hielt den Unfallverursacher fest, der sich eigentlich schnell aus dem Staub machen wollte. Daraufhin mischte sich einer der beiden anderen Jugendlichen ein. Zuerst kam es zu einem Wortgefecht. Anschließend schlagen und traten die jungen Männer die verletzte Dachauerin. Danach liefen sie unerkannt weg. Einer der Angreifer ließ sein Fahrrad zurück. Einen anderen konnte ein Passant mit seinem Smartphone fotografieren. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Dachauer Inspektion unter der Telefonnummer 08131/5160 melden.