9. März 2018, 22:03 Uhr Wissenstipp Über das gute Leben

Autor Ruediger Dahlke hält am Montag, 9. April, bei der BKK ProVita in Bergkirchen zwei Vorträge zu den Themengebieten Gesundheit und Lebensenergie

Der Arzt, Psychotherapeut und Autor Ruediger Dahlke hält am Montag, 9. April, bei der BKK ProVita in Bergkirchen zwei Vorträge: "Schicksalsgesetze - Spielregeln fürs Leben" zu seinem neuen Buch von 18.30 Uhr an und "Das Geheimnis der Lebensenergie"zum Thema vegane und glutenfreie Kost von 20.30 Uhr an. Karten für die Veranstaltung in der Hauptverwaltung der BKK ProVita in Bergkirchen im Gada-Gebiet, Münchner Weg 5, gibt es bei Angelina Schöfbeck, Telefon 08131/6133-1302 oder E-Mail: angelina.schoefbeck@bkk-provita.de.