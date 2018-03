18. März 2018, 22:02 Uhr Weiter Halteverbot Nächste Etappe der Bauarbeiten am ITG

Die Abbruch- und Aushubarbeiten am Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium, die schon im vergangenen Sommer begonnen haben, sind abgeschlossen. Für 2018 sind laut Landratsamt folgende Arbeiten vorgesehen: Im März erfolgen die Baustelleneinrichtung sowie Erdarbeiten. Das Untergeschoss sowie die Decke darüber und die Wände werden im Mai und Juni fertiggestellt. Von Juli bis September werden die Arbeiten an den Wänden und dem Turnhallendach beendet und die Spundwände entfernt. Im Oktober wird mit den Abdichtungen begonnen und die Fassade errichtet. Von Dezember an ist die Gebäudehülle dicht, und es kann mit dem Ausbau begonnen werden. Die bereits bestehenden Halteverbotsregelungen gelten bis zur Fertigstellung der Maßnahme weiter. Bis zum Schuljahresbeginn 2019/20 sind alle Um- und Neubaumaßnahmen abgeschlossen. Das Landratsamt bittet für die durch die Arbeiten entstehenden Einschränkungen um Verständnis.