19. März 2018, 22:00 Uhr Weichs Ebersbach soll neue Kapelle bekommen

Seit einigen Jahren haben Traditionsbewusstsein und Verbundenheit mit der Religion in Stadt und Land wieder zugenommen. In dem Weichser Ortsteil Ebersbach beabsichtigt ein Hofeigentümer im Außenbereich An der Kreppe südwestlich seiner Biogasanlage eine Kapelle zu errichten. Beantragt wird eine Hofkapelle mit 4,40 auf 7,70 Metern und einem, etwa 80 Zentimetern entfernt, freistehenden Glockenturm mit einer Höhe von 7,50 Metern. Die Kapelle mit einer Wandhöhe von circa drei Metern und einem Satteldach mit 45 Grad Dachneigung soll Sitzplätze für etwa 16 Besucher bieten. Dem Bauantrag zufolge wurde der Standort so gewählt, damit sich das kleine Gotteshaus und das gemeindliche Grundstück im Norden mit Baum- und Strauchbewuchs als Hintergrund harmonisch in die Landschaft einfügt. Auf dem zugehörigen Hofgrundstück könnten bei Feierlichkeiten verschiedener Art mindestens zwanzig Autos geparkt werden. Der Bauausschuss erteilte geschlossen sein Einverständnis zu diesem Planentwurf.