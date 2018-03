21. März 2018, 22:00 Uhr Wegen des schlechten Wetters Petershausen verschiebt Frühjahrsputz

Wegen des anhaltend schlechten Wetters hat sich die Gemeinde Petershausen entschieden, das für den 24. März geplante Ramadama zu verschieben. Neuer Termin für den Frühjahrsputz in Feld und Flur ist nun Samstag, 7. April. "Die Böden sind mit dem erneuten Wintereinbruch sehr aufgeweicht und es werden zusätzliche Niederschläge am Donnerstag und Freitag erwartet", schreibt Bürgermeister Marcel Fath in einer Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz freue er sich sehr, wenn die "jedes Jahr so fleißigen Mitbürgerinnen und Mitbürger" auch am neuen Termin Zeit für einen Generalputz finden würden. Treffpunkt der Helfer bleibt der Petrichplatz. "Die anschließende Einladung der Gemeinde zur Brotzeit im Feuerwehrhaus gilt natürlich - wie es die Tradition gebietet - auch weiterhin", betont der Bürgermeister.