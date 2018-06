18. Juni 2018, 21:53 Uhr Was ist das richtige Instrument für mich? Erste Striche auf der Geige

Tag der offenen Tür im Musikzentrum Petershausen

Am Tag der offenen Tür im Musikzentrum Petershausen wurden die Saiten der Gitarren in Schwingung versetzt, Flöten und Querflöten jeder Größe zum Klingen gebracht, Zithern und Hackbretter ausprobiert, oder auf ganz kleinen Achtelgeigen gestrichen. Sogar der Trompete und Posaune entlockten die Kinder schon die ersten Töne und schnallten sich ein großes Akkordeon um. Jeder war dabei, das Instrument seiner Wahl herauszufinden. Dazu spielten das Gitarrenensemble, das Zitherensemble und das Flötenensemble und vermittelten den jungen Interessenten die ersten Eindrücke von den Klangfarben Möglichkeiten der Instrumente. Das Interesse der Eltern und Kinder zeigte, wie wertvoll die Arbeit der Musikpädagogen ist. Bereits am 30. Juni und 1. Juli gibt es eine weitere Gelegenheit, sich in der Welt der Musik umzuschauen den jungen Künstlern der Musikschule auf ihren Instrumenten zuzuhören, und zwar bei den Vorspieltagen des Musikzentrums Petershausen. Auf der Geige und am Klavier, mit Hackbrett, Zither, Gitarre und Akkordeon, auf der Querflöte und der Blockflöte musizieren die Nachwuchskünstler jeweils von 11 Uhr bis 20 Uhr, im Großen Saal des katholischen Pfarrheims Petershausen. Die verschiedenen Instrumente und Instrumentalklassen stellen sich mit vielfältigen Kostproben und einem bunten Programm von Einzel-, Duo- und Ensembledarbietungen vor. Auch zum Kennenlernen der unterschiedlichen Instrumente bietet sich hier jede Gelegenheit. Am Sonntag um 11 Uhr kann man sich außerdem auf Filmmusik freuen, gespielt vom Jugendstreichorchester Petershausen unter der Leitung von Eugen Tluck.