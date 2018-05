23. Mai 2018, 22:44 Uhr Warnung Kistenweise Scherben am Karlsfelder See

Das Landratsamt weist darauf hin, dass am Karlsfelder See Verletzungsgefahr durch Glasscherben besteht, nachdem in der Nacht von Freitag auf Samstag bislang Unbekannte auf dem Rundweg Glasflaschen zerschlagen haben. Der Pressesprecher des Landratsamtes Wolfgang Reichelt spricht von einer "für normal denkende Menschen nicht nachvollziehbaren, völlig irrsinnigen und sehr gefährlichen Tat". Die zerschlagenen Flaschen wurden demnach im nordöstlichen Bereich des Erholungsgebietes, nahe des Auslaufes, auf dem Rundweg gefunden. Der Weg sei auf etlichen Metern mit Glassplittern sowie Pappbechern übersät gewesen und auch in den angrenzenden Liegewiesen hätten die Reinigungstrupps viele Glasscherben gefunden. Der Bereich wurde am Samstagmorgen bestmöglich gereinigt. Die eingesammelten Scherben hätten insgesamt vier große Plastikwannen gefüllt, teilt Reichelt mit. Die Verwaltung beauftragte die Firma mit einer intensiven Nachreinigung, dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Bereich Scherben unentdeckt bleiben und sich die Erholungssuchenden beim Hineintreten erheblich verletzen können. Das Landratsamt bittet um erhöhte Vorsicht, insbesondere beim barfuß laufen. Zudem bittet die Verwaltung um Hinweise zur Ergreifung der Täter unter Telefon 08131/74-161.