2. März 2018, 22:04 Uhr W5-Bürgerhaus Clown-Duo Herbert & Mimi

Humorvolle Unterhaltung versprechen das Clown-Duo Herbert & Mimi am Mittwoch, 7. März, von 18.30 Uhr an im Schönbrunner W5-Bürgerhaus. In ihrem gut einstündigen Programm "Night Fieber" entdecken die beiden Akteure, dass es auch ein Leben ohne Fernsehapparat gibt. Im Laufe der Vorstellung geben sie sich langsam aber sicher dem Nachtfieber hin. Das Thema liefert Manfred Unterluggauer als Herbert und Helga Jud als Mimi genügend Zündstoff für rasante, laute und leise Nummern, die manchmal grob, manchmal fein gesponnen die Nuancen des Menschseins und die Spielregeln des Zusammenlebens verspielt und humorvoll aufzeigen. Karten für acht Euro, ermäßigt fünf Euro, gibt es in Schönbrunn an der Infozentrale, bei der Dachauer Naturkostinsel und in Röhrmoos bei der Bäckerei Wörmann sowie im Rewe Markt Leitensdorfer. Einlass ist um 18 Uhr.