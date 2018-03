2. März 2018, 22:04 Uhr Vorverkauf Jahreskonzert im Schloss

Stadtkapelle Dachau spielt mit Akkordeon Orchester Maisach

Auch in diesem Jahr lädt das sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Dachau wieder zu seinen Jahreskonzerten am Samstag, 17. März, 19.30 Uhr und Sonntag, 18. März, 15 Uhr in den Barocksaal des Dachauer Schlosses ein. Die Stadtkapelle hat mit ihrem Dirigenten Michael Meyer ein ganz besonderes Programm vorbereitet. Gemeinsam mit dem Akkordeon Orchester Maisach spielen sie unter anderem Stücke wie "Israel Shalom" oder "Alcazar", die durch dieses ungewöhnliche Zusammenspiel völlig neue Charakterzüge bekommen. Daneben gibt es auch bekannte Klassiker wie "Libertango" von Astor Piazzolla oder "Sing, Sing, Sing" von Louis Prima, bei denen herausragende Solisten spielen. Auch die "Rhapsody in Blue" von George Gershwin ist zuhören. Am Sonntagnachmittag stellt die Stadtjugendkapelle ihr neues Programm vor: Das inzwischen 75 Kinder starke Orchester bestreitet den ersten Teil des Konzerts mit Stücken wie der Titelmelodie von "Star Wars".

Kartenvorverkauf über die Dachauer Rundschau, bei den Musikern der Stadtkapelle oder online unter www.stadtkapelle-dachau.de. Die Eintrittskarten für nummerierte Sitzplätze kosten in der ersten Kategorie 15 Euro, in der zweiten Kategorie zwölf Euro und ermäßigt neun Euro. Einlass ist jeweils circa eine Stunde vor Konzertbeginn.