7. März 2018, 22:00 Uhr Vortrag Wie Mehrlingseltern den Alltag meistern

Wenn eine Frau bei einer Geburt zwei oder drei Kinder auf die Welt bringt, sind die Eltern auf einen Schlag stark gefordert. Wie sie damit umgehen können, zeigt eine Veranstaltung des Dachauer Forums für werdende Mehrlingseltern und solche mit Kindern bis drei Jahren auf. Die Sozialpädagogin Judith Leunissen geht den besonderen Herausforderungen in der Alltagsorganisation nach. Die Besucher können sich auch mit anderen Eltern austauschen. Die kostenlose Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 15. März, um 9.15 Uhr im Pfarrheim St. Peter in Dachau. Kinderbetreuung wird angeboten.