1. Juni 2018, 22:00 Uhr Vortrag Seidenath spricht zum Thema Pflege

Die älter werdende Gesellschaft stellt uns vor große Herausforderungen - nicht nur politisch, sondern auch privat. Denn wenn man selbst oder ein Angehöriger auf Hilfe angewiesen ist, ist dies sowohl emotional als auch physisch mit hohen Belastungen verbunden. Die Frauenunion Dachau will nun informieren. Zum Thema "Pflegeherausforderungen: Was ist erreicht - was ist zu tun?" wird der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath am Donnerstag, 14. Juni, in der Cafeteria des Caritas Altenheims Marienstift in Dachau (Schillerstraße 40) referieren. In seinem Vortrag zeigt er Perspektiven auf, erklärt, was die Landesregierung vorhat, um den Herausforderungen in der Pflege begegnen zu können. Außerdem wird der Heimleiter Till Pabst den Interessierten einen Einblick in die tägliche Praxis gewähren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.