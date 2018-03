1. März 2018, 22:10 Uhr Vorstand wiedergewählt Sonnengärtner sind optimistisch

Die Planungen der Stadt für ein neues Kino stören die Saison nicht

Der Vorstand der Dachauer Sonnengärtner ist bei den Neuwahlen komplett im Amt bestätigt worden. Aber mit einer Überraschung hatte ohnehin kein Vereinsmitglied gerechnet, sind doch einer Pressemitteilung zufolge alle mit dem Vorstand zufrieden. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Dachauer Sonnengärtner Dieter Leiß erneut zum Vorsitzenden des Vereins. Als seine Stellvertreter fungieren, wie bereits in der vergangenen Amtszeit, Josef Kobschütz und Hilke Burkert-Meyer. Auch Schatzmeisterin Johanna Thurner wurde in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurde Pressesprecher und Schriftführer Markus Erhorn.

Dieter Leiß gab bekannt, dass nur wenige Parzellen - es sind noch welche verfügbar - in der kommenden Gartensaison neu vergeben werden. Interessierte können sich direkt an den Vorstand wenden und sich auf der Homepage www.sonnengärten-dachau.de informieren. Stadtrat Norbert Winter (Bürger für Dachau) informierte über die aktuellen Planungen der Stadt für die Kleingartenanlage am Dachauer Bahnhof. Er beruhigte alle Anwesenden damit, dass derzeit noch nichts beschlossen sei. "Ich empfehle ihnen: Bauen sie ruhig mehrjährige Pflanzen an." Das Vereinsgelände war in den vergangenen Wochen aufgrund der Planungen für ein neues Kino in den Fokus gerückt. Auch Vorsitzender Leiß beruhigte die Gärtner: "Dieses und nächstes Jahr wird sich definitiv nichts ändern." Einer erfolgreichen Gartensaison 2018 stehe nichts mehr im Wege.