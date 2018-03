5. März 2018, 22:01 Uhr Vorfahrt missachtet Vier Leichtverletzte bei Unfall in Karlsfeld

Wegen einer ausgefallenen Ampelanlage kam es am Sonntagabend in Karlsfeld auf der Hochstraße zu einem Unfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden, darunter ein kleines Kind. Gegen halb acht Uhr abends war eine 26-Jährige auf der Hochstraße in Richtung Bayernwerkstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Münchner Straße missachtete sie die Vorfahrt - die durch Verkehrszeichen geregelt ist, wenn die Ampel nicht in Betrieb ist. Die 26-Jährige prallte mit ihrem Auto in das eines 42-Jährigen, der auf der Münchner Straße fuhr. Der Fahrer, seine Ehefrau, sowie eine weitere Frau und ein dreijähriges Kind im Wagen wurden leicht verletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden beträgt etwa 15 000 Euro. Die Feuerwehr Karlsfeld sicherte und säuberte die Unfallstelle.