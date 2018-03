4. März 2018, 22:02 Uhr Vor dem Votum der Partei SPD Dachau diskutiert über große Koalition

Die Jusos scheinen beim Verfassen des Veranstaltungstitels noch gehofft zu haben: "Ende des Mitgliederentscheids - Aufbruch in eine neue Zeit?" lautet das Thema, dem sich die SPD Dachau bei ihrem monatlichen Treffen am Mittwoch, 7. März, widmen möchte. Auf das Ergebnis des SPD-Mitgliederentscheids hat das ganze Land gewartet - und was nun, wo wir das Ergebnis kennen? Sind wir bereit und in der Lage, dem Land wieder eine Perspektive zu geben, für die es sich lohnt zu kämpfen? Über diese Fragen soll beim öffentlichen Treffen im Nebenraum der Gaststätte Adria Grill, Sudetenlandstraße 71, diskutiert werden. Beginn ist um 19 Uhr.